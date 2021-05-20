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Haberler Galeri Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:55

Güzel oyuncu 'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!

"" dizisinde hayat verdiği '' karakteriyle gönüllere taht kuran, son olarak Ramo'da canlandırdığı 'Sibel' karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu , güzelliğiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Yeni sezonda "" dizisi ile ekranlara dönme hazırlığı yapan , son olarak yaptığı bir itirafla gündem oldu. Oyunculukta kuralları olduğunu söyleyen Bilgiç, yaptığı açıklama ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte Esra Bilgiç'in dikkat çeken açıklamaları...

Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!

"" dizisinde hayat verdiği '' karakteriyle gönüllere taht kuran, Ramo'da canlandırdığı 'Sibel' karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu , güzelliğiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!

Son yılların gözde oyuncularından , oyunculuk kariyerine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!

"AİLE YAPISINI ZEDELEYECEK PROJELERDE YOKUM"

Bilgiç, "Şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri oynamayı kabul etmiyorum" dedi.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!

Ramo dizisinin final yapmasının ardından oyuncu 'in yeni projesi de belli oldu.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!

Bilgiç, Gold Film'in yeni sezonda ekrana gelecek "" dizisi için el sıkıştı.

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