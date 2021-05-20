HaberlerGaleriGüzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:52Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:55
Güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten flaş itiraf! Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç kurallarını açıkladı duyanlar şaşırdı!
"Diriliş Ertuğrul" dizisinde hayat verdiği 'Halime Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran, son olarak Ramo'da canlandırdığı 'Sibel' karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu Esra Bilgiç, güzelliğiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Yeni sezonda "Kanunsuz Topraklar" dizisi ile ekranlara dönme hazırlığı yapan Esra Bilgiç, son olarak yaptığı bir itirafla gündem oldu. Oyunculukta kuralları olduğunu söyleyen Bilgiç, yaptığı açıklama ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte Esra Bilgiç'in dikkat çeken açıklamaları...