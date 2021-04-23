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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 23.04.2021 05:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 13:56

Güzel oyuncu cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı yıkıldı

'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu , sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Fahriye Evcen'in sıfır makyaj ve filtresiz paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Güzelliği ile dillere destan Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evcen'in hayranları paylaşımını ve yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen'in 'Akşam güneşine karşı' yeni selfie paylaşımları adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı sosyal medya yıkıldı

ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı sosyal medya yıkıldı

Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Fahriye'nin duru güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu , hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahi kullanmayan Evcen'e çok sayıda ve geldi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı sosyal medya yıkıldı

'in akşam güneşine karşı yeni selfie paylaşımları adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz ‘Akşam güneşine karşı’ paylaşımlar yaptı sosyal medya yıkıldı

'e, övgü dolu yorumlar geldi. İşte Fahriye Evcen'in bir birinden güzel en doğal halleri…

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