Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den yeni yılın ilk gününde yeni pozlar... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile girdi. Fahriye Evcen yılbaşı kutlamalarından geriye kalan güzel anları yılın ilk gününde takipçileriyle paylaştı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı. Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın sevimli halleri ve babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan ile yeni yıl pozları... Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den yeni yılın ilk gününde yeni pozlar... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile girdi. Fahriye Evcen yılbaşı kutlamalarından geriye kalan güzel anları yılın ilk gününde takipçileriyle paylaştı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan ile yeni yıl pozları... Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın sevimli halleri ve babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde oğluy Karan ile yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.