Güzel oyuncu Fahriye Evcen yakışıklı oğlu Karan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, minik oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu minik Karan, yakışıklılığı ile sosyal medyayı saldı. Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını paylaşımına " Mr. Robocop. Poz vermeyi öğrendik" notuyla paylaştı. Minik Karan'ın karizmatik hali 'Maşallah' dedirtti. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın çok konuşulan fotoğrafları …