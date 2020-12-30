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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu 'den ardı ardına yeni pozlar! ile paylaşımı salladı!

ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü. oldukça seven Fahriye Evcen oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen ile olan paylaşımına beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 07:43
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ile 'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

oldukça seven oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İşte 'in eşi ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Doğal güzelliğiyle büyüleyen 'in oğlu Karan ile olan paylaşımına beğeni yağdı.

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