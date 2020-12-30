Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü. Sosyal medyayı oldukça seven Fahriye Evcen oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile olan paylaşımına beğeni yağdı. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...
Giriş Tarihi: 30.12.2020
07:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
07:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ