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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

Güzel oyuncu 'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

Yeni yıla ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merhaba diye güzel oyuncu gündemden düşmüyor. ile mutlu bir evliliği olan 'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti. 2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi. Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Fahriye Evcen, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak. İşte Fahriye Evcen'in hayranlarını heyecanlandıran haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:32
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

Yeni yıla ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merhaba diye güzel oyuncu gündemden düşmüyor.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

ile mutlu bir evliliği olan oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren müjdeyi verdi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren , okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!

İşte 'in hayranlarını heyecanlandıran haberin ayrıntıları...

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