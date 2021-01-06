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Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den setlere yeşil ışık! Fahriye Evcen yeni yılda yeni proje müjdesi verdi!
Yeni yıla ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merhaba diye güzel oyuncu Fahriye Evcen gündemden düşmüyor. Kuruluş Osman'ın yıldız ismiBurak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti. 2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi. Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Fahriye Evcen, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak. İşte Fahriye Evcen'in hayranlarını heyecanlandıran haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 06.01.2021
09:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
09:32
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