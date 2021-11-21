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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 09:21

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen Karan'ın bakımı ile bizzat ilgilenmek için setlerden uzak kalmıştı ama sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı hiç ihmal etmedi. Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son olarak atlıkarınca üzerinde pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile yine büyüledi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyayan Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen Karan'ın bakımı ile bizzat ilgilenmek için setlerden uzak kalmıştı ama sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı hiç ihmal etmedi.

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