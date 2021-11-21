Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen çocuklar gibi şen!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen Karan'ın bakımı ile bizzat ilgilenmek için setlerden uzak kalmıştı ama sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı hiç ihmal etmedi. Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son olarak atlıkarınca üzerinde pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile yine büyüledi.