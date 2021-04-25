Giriş Tarihi: 23.04.2021 15:14Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:06
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" demeden edemedi...
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki Karan'ın tıpkı annesi Fahriye Evcen'in küçüklüğüne benzediğini söylesek... Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor...