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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:06

Güzel oyuncu 'in çocukluk fotoğrafını görenler "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" demeden edemedi...

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi 'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki Karan'ın tıpkı annesi Fahriye Evcen'in küçüklüğüne benzediğini söylesek... Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler E Karan tıpkı annesine benziyormuş demeden edemedi...

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler E Karan tıpkı annesine benziyormuş demeden edemedi...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ile geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler E Karan tıpkı annesine benziyormuş demeden edemedi...

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler E Karan tıpkı annesine benziyormuş demeden edemedi...

Karizması ile babası 'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi 'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler E Karan tıpkı annesine benziyormuş demeden edemedi...

Peki Karan'ın tıpkı annesi 'in küçüklüğüne benzediğini söylesek...

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