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Haberler Galeri Güzel oyuncu Gizem Karaca'dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca'yı görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 30.08.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 17:09

Güzel oyuncu Gizem Karaca'dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca'yı görenler tanımakta zorlandı!

Son olarak "Baraj" dizisiyle ekranlarda boy gösteren tescilli güzel Gizem Karaca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Gizem Karaca, güzelliğiyle de mest ediyor. Uzun süredir saçlarını koyu renk kullanan oyuncu, son olarak imaj değişimine gitti. Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Karaca, sosyal medyadan paylaştığı yeni karesiyle bir hayli şaşırttı. Gizem Karaca'nın radikal değişimi sosyal medyada ses getirdi!

Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca’yı görenler tanımakta zorlandı!

Son olarak "Baraj" dizisiyle ekranlarda boy gösteren tescilli güzel Gizem Karaca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca’yı görenler tanımakta zorlandı!

Oyunculuğuyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Gizem Karaca, güzelliğiyle de mest ediyor.

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Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca’yı görenler tanımakta zorlandı!

Uzun süredir saçlarını koyu renk kullanan oyuncu, son olarak imaj değişimine gitti.

Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca’yı görenler tanımakta zorlandı!

Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Karaca, sosyal medyadan paylaştığı yeni karesiyle bir hayli şaşırttı.

Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan radikal imaj değişimi! Sarışın olan Gizem Karaca’yı görenler tanımakta zorlandı!

Gizem Karaca'nın bu kararı vermesinin sebebinin proje olup olmadığı bilinmezken güzel oyuncu yeni imajıyla da hayranlarından tam not aldı.

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