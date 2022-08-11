Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
16:38
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Rol aldığı Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla da çok konuşulan genç oyuncu bir süredir meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşıyor. Sancaktutan son olarak karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Hafzanur Sancaktutan'ın dudak uçuklatan yeni paylaşımları...