Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Genç oyuncu Hafzanur Sancaktutan son günlerde hem güzelliği hem özel hayatı hem kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle tanınmıştı. Güzel oyuncu ardından Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.