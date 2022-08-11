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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 16:38

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Rol aldığı Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla da çok konuşulan genç oyuncu bir süredir meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşıyor. Sancaktutan son olarak karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Hafzanur Sancaktutan'ın dudak uçuklatan yeni paylaşımları...

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Genç oyuncu Hafzanur Sancaktutan son günlerde hem güzelliği hem özel hayatı hem kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle tanınmıştı. Güzel oyuncu ardından Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismar edildiğini açıklamıştı.

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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vermişti:

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

"İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum."

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarını sergiledi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından.

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