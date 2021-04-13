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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 12.04.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 07:26

Güzel oyuncu ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Hande Erçel, oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir geldi. 'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce ve geldi. Hande Erçel ev halini paylaştı, ünlü oyuncunun kıyafetlerinin değeri . Çiçeklerin içinde göz kamaştıran güzel oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı …

Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu , ev halini paylaştı. Ünlü oyuncunun kıyafetlerinin fiyatı gündem oldu.

Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı rol arkadaşı 'le anılan , yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor

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Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Güzel oyuncu son olarak, evindeki aynanın karşısında, çiçekler arasında verdiği pozları hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

20 milyon takipçisi olan hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce ve alan Erçel'in, üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti.

Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı herkesin diline düştü! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

'in giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL.)

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