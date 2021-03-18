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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

Güzel oyuncu ile aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. yazarı , Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının ayrıntılarını yazdı. Bir aydan biraz fazla süredir flört eden Hande Erçel ile Murat Akdoğan'ın ilişkisindeki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı... İşte Hande Erçel ve yeni sevgilisi Murat Akdoğan'ı tanıştıran isim...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 14:01
Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

yazarı , ile aşkının ayrıntılarını yazdı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

Bir aydan biraz fazla süredir flört eden ile 'ın ilişkisindeki ayrıntısı ağızları açık bıraktı... İşte Hande Erçel ve yeni sevgilisi Murat Akdoğan'ı tanıştıran isim...

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu.

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti! Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı...

sağ gösterip sol vurdu.

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