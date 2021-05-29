Giriş Tarihi: 29.05.2021 17:23Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 17:29
Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!
"Sen Çal Kapımı" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, son dönemde her hareketiyle adından söz ettiriyor. Partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti. Maldivler kaçamağıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Erçel, turuncular içinde verdiği pozla takipçilerinden tam not aldı.