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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!
Giriş Tarihi: 29.05.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 17:29

Güzel oyuncu turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!

"" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , son dönemde her hareketiyle adından söz ettiriyor. Partneri ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti. Maldivler kaçamağıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Erçel, turuncular içinde verdiği pozla takipçilerinden tam not aldı.

Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!

"" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , son dönemde her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!

Partneri ile yeni bir aşka yelken açan , dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti.

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Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!

ve 'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan 'den yeni bir paylaşım geldi.

Güzel oyuncu Hande Erçel turuncular içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in güzelliği hayranlarını mest etti!

Güzel oyuncu bu kez de turuncular içinde çekildiği karelerini kolajlayarak hayranlarının beğenisine sundu.

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