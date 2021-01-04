Güzel oyuncu Hande Erçel yeni yılı ablası Gamze Erçel'in evinde karşıladı! Hande Erçel'in yırtmaçlı mini elbisesi sosyal medyayı salladı

Giydiği derin göğüs dekolteli kırmızı ceketiyle yılbaşına damga vuran oyuncu Hande Erçel yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddiaları ile sık sık haber olan Hande Erçel şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisine sürpriz bir şekilde son vermişti. Hande Erçel yeni yıla ablası Gamze Erçel'in evinde girdi. Hande Erçel yeğeni Mavi ile verdiği yeni yıl pozları ile beğeni toplarken dikkatler derin yırtmaçlı mini elbisesindeydi. İşte Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile yeni yıl pozları...