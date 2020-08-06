HaberlerGaleriGüzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!
Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!
Eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu Hande Soral yeni imajı ile herkesi şaşırttı. Hande Soral 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Hande Soral eşi ile sık sık paylaşımlarda bulunmadan da edemiyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Hande Soral paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Hande Soral son yaptığı paylaşımlarda yeni imajını görücüye çıkardı. Tatilde adeta bambaşka birine dönüşen Hande Soral'ın yeni imajı beğeni topladı. İşte Hande Soral'ın yeni saç modeli...
Giriş Tarihi: 06.08.2020
13:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
13:18
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