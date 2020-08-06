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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

Güzel oyuncu tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

Eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu yeni imajı ile herkesi şaşırttı. Hande Soral 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Hande Soral eşi ile sık sık paylaşımlarda bulunmadan da edemiyor. 'da 1.5 milyon takipçisi olan Hande Soral paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Hande Soral son yaptığı paylaşımlarda yeni imajını görücüye çıkardı. Tatilde adeta bambaşka birine dönüşen beğeni topladı. İşte ...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 13:18
Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

Eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu yeni imajı ile herkesi şaşırttı. Hande Soral 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan ile nikah masasına oturmuştu.

Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

Mutlu bir evliliği olan eşi ile sık sık paylaşımlarda bulunmadan da edemiyor.

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Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

'da 1.5 milyon takipçisi olan paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

son yaptığı paylaşımlarda yeni imajını görücüye çıkardı.

Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

Tatilde adeta bambaşka birine dönüşen 'ın yeni imajı beğeni topladı.

Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

İşte 'ın yeni saç modeli...

Güzel oyuncu Hande Soral tatilde bambaşka biri oldu! Hande Soral'ın yeni imajını görenler inanamadı!

Soral, son olarak yeni imajını 'Her güne böyle uyanmak mı?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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