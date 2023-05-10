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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:23

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

'Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Hilal Altınbilek, şimdilerde Mehmet Can Uzun ile birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" yorumları yaptırdı. Deniz sezonunu açan oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Bir paylaşımda Photoshop'un dozunu kaçıran oyuncu, kolunu yamultunca takipçilerinin diline düştü.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yıldızı parlayan Hilal Altınbilek, deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan oyuncu, düzgün fiziğine rağmen Photoshop yapmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu dillere düştü.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

KOLUNU YAMULTTU

Hilal Altınbilek, teknede verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

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Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, Photoshop yapmak isterken takipçilerinin diline düştü.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncunun kolunu gören güzel oyuncunun paylaşımına "Elin kırılmış" ve "Efekti fazla kaçırmışsın bileğin baya yamulmuş" yorumu yapıldı.

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