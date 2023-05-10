Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:23

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Photoshop kurbanı oldu! Sosyal medyada gündem oldu

'Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Hilal Altınbilek, şimdilerde Mehmet Can Uzun ile birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" yorumları yaptırdı. Deniz sezonunu açan oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Bir paylaşımda Photoshop'un dozunu kaçıran oyuncu, kolunu yamultunca takipçilerinin diline düştü.