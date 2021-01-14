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Haberler Galeri Güzel oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! Zeynep Lal güzelliği annesinden almış...

Güzel oyuncu 'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! güzelliği annesinden almış...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak dizisinde boy göstermiş sonrasında 'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmış aşk haberi ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları sosyal medyanın beğenilenlerinden oldu. İşte güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan ...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:12
Güzel oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! Zeynep Lal güzelliği annesinden almış...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak dizisinde boy göstermiş sonrasında 'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! Zeynep Lal güzelliği annesinden almış...

Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmış aşk haberi ile gündeme gelmişti.

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Güzel oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! Zeynep Lal güzelliği annesinden almış...

Özel hayatı ile de merak konusu olan 'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı şimdilerde 18 yaşında bir genç kız.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! Zeynep Lal güzelliği annesinden almış...

'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları sosyal medyanın beğenilenlerinden oldu. İşte güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları....

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! Zeynep Lal güzelliği annesinden almış...

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