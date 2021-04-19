Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! "Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun"
Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 16:08

Güzel oyuncu poz verdi partneri çekti! "Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun"

Yer aldığı dizisi ile dikkat çeken son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden ile partneri 'nün arasından su sızmıyor. Sosyal medyanında ilgi odağı olmayı başaran İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan'ın son paylaşımlarındaki Serkay Tütüncü detayı dikkatlerden kaçmadı. İlayda Alişan poz verdi Serkay Tütüncü çekti. 25 yaşındaki İlayda Alişan'ın "Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun" sözlerine Serkay Tütüncü "Bu çocuk daha ne yapsın" yanıtını verdi. İkilinin samimi halleri 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' dedirtti. İşte İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün ...

Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun

Yer aldığı dizisi ile dikkat çeken son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden ile partneri 'nün arasından su sızmıyor.

Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun

Sosyal medyanında ilgi odağı olmayı başaran ile paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan 'ın son paylaşımlarındaki detayı dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun

poz verdi çekti.

Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun

25 yaşındaki 'ın "Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun" sözlerine "Bu çocuk daha ne yapsın" yanıtını verdi.

SON DAKİKA