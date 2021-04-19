Güzel oyuncu İlayda Alişan poz verdi partneri Serkay Tütüncü çekti! Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun

Yer aldığı dizisi ile dikkat çeken son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden İlayda Alişan ile partneri Serkay Tütüncü'nün arasından su sızmıyor. Sosyal medyanında ilgi odağı olmayı başaran İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan'ın son paylaşımlarındaki Serkay Tütüncü detayı dikkatlerden kaçmadı. İlayda Alişan poz verdi Serkay Tütüncü çekti. 25 yaşındaki İlayda Alişan'ın "Biliyorum beni çekmeyi seviyorsun" sözlerine Serkay Tütüncü "Bu çocuk daha ne yapsın" yanıtını verdi. İkilinin samimi halleri 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' dedirtti. İşte İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün Instagram halleri...