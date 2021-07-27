Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:10

Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde final yapan "Masumiyet" dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı aşk paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2,4 milyon takipçiye hitap eden güzel oyuncu, son olarak tatilden yeni karelerini yayınladı. İlayda Alişan'ın mavi bikinisiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu...

Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...

Geçtiğimiz günlerde final yapan "Masumiyet" dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı aşk paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...

Şimdilerde Serkay Tütüncü ile tatiline devam eden İlayda Alişan, yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...

Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiftten İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...

Ünlü oyuncu, mavi bikinisiyla plajda pozlar verdi. İlayda Alişan'ın tatil pozlarına bir saat içinde yüz binden fazla beğeni geldi.

SON DAKİKA