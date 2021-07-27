Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:09Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:10
Güzel oyuncu İlayda Alişan'ın mavi bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti! İlayda Alişan duru güzelliği ile hayranlarını mest etti...
Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde final yapan "Masumiyet" dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı aşk paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2,4 milyon takipçiye hitap eden güzel oyuncu, son olarak tatilden yeni karelerini yayınladı. İlayda Alişan'ın mavi bikinisiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu...