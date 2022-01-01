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Haberler Galeri Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu'nun gurme aşkı ile ilk pozu!
Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:45

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu'nun gurme aşkı ile ilk pozu!

Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu'ndan 2022'ye girerken aşk dolu paylaşım geldi. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğruladı. İrem Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı.Yolaç Özcan ile aşk pozunu paylaşan oyuncu, "Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır... Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla, bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" dedi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi gurme Yolaç Özcan ile aşk pozu...

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu’nun gurme aşkı ile ilk pozu!

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu'ndan 2022'ye girerken aşk dolu paylaşım geldi.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu’nun gurme aşkı ile ilk pozu!

Son olarak Atv ekranlarından 'Baş Belası' dizisinde boy gösteren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun adı bir süredir aşk dedikoduları ile gündeme geliyordu.

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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu’nun gurme aşkı ile ilk pozu!

Tatil sezonunda verdiği iddialı pozlarla çok konuşulan İrem Helvacıoğlu'nun değişimi de dikkat çekenlerden olmuştu.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu’nun gurme aşkı ile ilk pozu!

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğruladı.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu’nun gurme aşkı ile ilk pozu!

İşte İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi gurme Yolaç Özcan ile aşk pozu...

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