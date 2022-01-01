Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:33Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:45
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni yıla girerken aşkını ilan etti! İşte İrem Helvacıoğlu'nun gurme aşkı ile ilk pozu!
Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu'ndan 2022'ye girerken aşk dolu paylaşım geldi. Bir süredir gurmeYolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğruladı. İrem Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı.Yolaç Özcan ile aşk pozunu paylaşan oyuncu, "Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır... Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla, bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" dedi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi gurme Yolaç Özcan ile aşk pozu...