Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:27

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsetttiriyor. 32 yaşındaki Helvacıoğlu son olarak final yapan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakteriyle boy göstermişti. Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, şiddet itirafında bulundu. Önceki gün bir davette görüntülenen oyuncu, "Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım. Psikolojik şiddet görüyordum ancak bunu sonradan fark ediyordum. Artık hayatımda bu tarz şiddet uygulayan kişilere yer vermiyorum" dedi.