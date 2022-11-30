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Haberler Galeri Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm
Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:27

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsetttiriyor. 32 yaşındaki Helvacıoğlu son olarak final yapan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakteriyle boy göstermişti. Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, şiddet itirafında bulundu. Önceki gün bir davette görüntülenen oyuncu, "Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım. Psikolojik şiddet görüyordum ancak bunu sonradan fark ediyordum. Artık hayatımda bu tarz şiddet uygulayan kişilere yer vermiyorum" dedi.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

32 yaşındaki ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz ve Annenin Sırrıdır çocuk gibi birçok projede adından söz ettirdi. İrem Helvacıoğlu, gurme sevgilisi Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

Magazine verdiği röportajlarda ilişkisinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini defalarca kez dile getiren güzel oyuncu, sevgilisi Yolaç Özcan'ı takipten çıkartarak birlikte çekilmiş pozlarını silmişti.

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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

Ancak güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti ayrılığa dayanamadı.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

İkili aşklarına bir şans daha verdi. Çift, ortak arkadaşlarının araya girmesiyle barışmıştı.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı! Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

İrem Helvacıoğlu ile gurme Yolaç Özcan yeni yılı birlikte karşılamıştı.

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