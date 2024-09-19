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Haberler Galeri Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye'de şöhret oldu Brezilya'daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:43

Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye'de şöhret oldu Brezilya'daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Paranacity'de doğan Jessica May, yıllar önce Türkiye'ye geldi. Rol aldığı dizi ve filmlerle şöhrete kavuşan Jessica May evlenip ülkemizde yaşamaya başladı ama ailesini de unutmadı. Hayırlı evlat Jessica May, ailesinin özellikle de babasının en büyük hayalini gerçekleştirdi...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye’de şöhret oldu Brezilya’daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Paranacity'de doğan Jessica May, yıllar önce Türkiye'ye geldi.

Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye’de şöhret oldu Brezilya’daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!

TÜRKİYE'DE ŞÖHRET OLDU

Rol aldığı bir dizinin ardından şöhrete kavuşan ve ülkemizde yaşamaya başlayan May, 2018 yılında Rizeli işadamı Hüseyin Kara ile evlendi.

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Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye’de şöhret oldu Brezilya’daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!

Yıllardır memleketi ile Türkiye arasında mekik dokuyan genç oyuncu, Brezilya'da yaşayan ailesine unutulmaz bir jest yaptı.

Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye’de şöhret oldu Brezilya’daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!

BABASININ EN BÜYÜK HAYALİ
May, Brezilya Paranacity'de çocukluğunun da geçtiği 15 dönümlük çiftliği satın aldı.

Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye’de şöhret oldu Brezilya’daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!

Jessica May, burayı, çiftçilik yapan ailesine hediye etti. May'in yıllardır çalışarak kazandığı parayla aldığı hediye, ailesini çok mutlu etti.

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