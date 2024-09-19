Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
07:43
Güzel oyuncu Jessica May hayırlı evlat çıktı! Türkiye'de şöhret oldu Brezilya'daki ailesinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!
Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Paranacity'de doğan Jessica May, yıllar önce Türkiye'ye geldi. Rol aldığı dizi ve filmlerle şöhrete kavuşan Jessica May evlenip ülkemizde yaşamaya başladı ama ailesini de unutmadı. Hayırlı evlat Jessica May, ailesinin özellikle de babasının en büyük hayalini gerçekleştirdi...