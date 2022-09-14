Giriş Tarihi: 14.09.2022 09:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
09:08
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!
Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü oyuncu ardından ilk karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamilelik paylaşımları...