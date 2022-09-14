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Haberler Galeri Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 14.09.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 09:08

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü oyuncu ardından ilk karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamilelik paylaşımları...

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu Es-Es dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapmıştı. Güzel oyuncu asıl çıkışını ise, ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakteriyle yakalamıştı.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı.

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Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile adından bahsettirdi.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan ilk karnı burnunda pozlar! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıklamıştı.

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