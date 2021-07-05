Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:17
Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı
"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ta bir iskelede görüntülenen Sezen, adeta bikini şov yaptı. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, siyah beyaz bikisi ve fit halleriyle de hayranlarını mest etti!