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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:17

Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ta bir iskelede görüntülenen Sezen, adeta bikini şov yaptı. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, siyah beyaz bikisi ve fit halleriyle de hayranlarını mest etti!

Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı

Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor.

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Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı

Dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı.

Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı

Derin karakteri ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Melis Sezen Yalıkavak'ta görüntülendi.

Güzel oyuncu Melis Sezen siyah beyaz bikinisiyle şov yaptı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen'e hayranlarından övgüler yağdı

Beyaz tenli oyuncu, iskeleye çıkar çıkmaz koruyucu kremlerini sürerek tedbiri elden bırakmadı. Güzelliğiyle dikkat çene oyuncu plajın ilgi odağıydı.

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