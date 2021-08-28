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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen'in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 28.08.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 14:19

Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen'in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen, gerek açıklamaları gerekse yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Instagram'da 1,2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, pozlarıyla da göz kamaştırıyor. Sezen'in son yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı çalkaladı. Yaza veda eden güzel oyuncu, bikinisinin üzerine giydiği beyaz gömleğiyle deniz kenarında poz verdi. Melis Sezen'in paylaşımı, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen’in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaların kalkması sonrası ünlüler de soluğu tatil beldelerinde almıştı. Sezonun bitmesine sayılı günler kala, işleri nedeniyle tatilini noktalamak zorunda kalan isimlerden biri de oyuncu Melis Sezen oldu.

Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen’in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

'Sadakatsiz'de 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, geçtiğimiz hafta konakladığı otelin iskelesinde çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.

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Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen’in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

HAYRANLARINA SORDU

Fit görüntüsüyle dikkat çeken 24 yaşındaki güzel, "Seçemedim, beşi bir yerde. Hangisi" mesajı ile bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen’in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

Son dönemin popüler oyuncularından olan Melis Sezen, dizisinin yeni sezon çekimleri nedeniyle Bodrum'daki tatil sezonunu bitirdi.

Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen’in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

"KAPANIŞ"

Ünlü oyuncu, 1.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı ve yaklaşık 100 bin beğeni alan deniz pozuna, "Kapanış" notunu düştü.

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