Giriş Tarihi: 28.08.2021 14:16Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 14:19
Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen'in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!
"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen, gerek açıklamaları gerekse yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Instagram'da 1,2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, pozlarıyla da göz kamaştırıyor. Sezen'in son yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı çalkaladı. Yaza veda eden güzel oyuncu, bikinisinin üzerine giydiği beyaz gömleğiyle deniz kenarında poz verdi. Melis Sezen'in paylaşımı, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.