Güzel oyuncu Melis Sezen yaza ıslak ıslak veda etti! Melis Sezen’in beyaz gömlekli pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaların kalkması sonrası ünlüler de soluğu tatil beldelerinde almıştı. Sezonun bitmesine sayılı günler kala, işleri nedeniyle tatilini noktalamak zorunda kalan isimlerden biri de oyuncu Melis Sezen oldu.