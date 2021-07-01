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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!
Giriş Tarihi: 01.07.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 08:55

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Geçen ay Deniz Şahin ile ilişkisini kalp emojisiyle ilan eden Melisa Döngel, sevgilisiyle soluğu Bodrum'da aldı. İlk kez görüntülenen çiftten Melisa Döngel'e çıktığı tatilde ise nazara geldi. Güzel oyuncu, geçirdiği bir kaza sonucu bileğini kırdı. Sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartmakta zorlanan Döngel, sevgilisinin yardım etmemesine çok kızdı. Çift, daha sonra romantik anlar yaşadı.

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Geçen ay Deniz Şahin ile ilişkisini kalp emojisiyle ilan eden Melisa Döngel, sevgilisiyle soluğu Bodrum'da aldı.

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

Melisa Döngel, sevgilisi Deniz Şahin ve kız arkadaşlarıyla Gümüşlük'te bir oteldeydi. Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşan Döngel'e, tatilinin ikinci gününde nazar değdi.

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Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

BİLEĞİ KIRILDI

21 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'da bir kaza sonucu bileğini kırınca, kolu sargıya alındı.

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

Otelin villasına özel havuzlarında vakit geçiren aşıklar, gün boyu havuzun ve güneşin tadını çıkarttı. Kırık kolu yüzünden üzerini çıkartmakta zorlanan Melisa Döngel'e sevgilisi yardım etmeyince ünlü oyuncu çok kızdı.

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

SEVGİLİSİNİ SUYA ATTI

Tek eliyle sevgilisini yakalayan Döngel, Deniz Şahin'i suya attı. Ardından kendisi de havuza giren Döngel elini havada tutarak su değmemesi için özen gösterdi.

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