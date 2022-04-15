Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Murat Dalkılıç ile 3 yıl evli kalan ve evliliğin ardından bir türlü aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, takipçilerinden birinin sorduğu 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla yine adından söz ettirmeyi başardı.