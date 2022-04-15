Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."

Ünlü isim, bu soruyu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşarak, "Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha... Evlilik ciddi sorumluluk bana göre.