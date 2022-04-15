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Haberler Galeri Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."
Giriş Tarihi: 15.04.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 14:30

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Murat Dalkılıç ile 3 yıl evli kalan ve evliliğin ardından bir türlü aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, takipçilerinden birinin sorduğu 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! Türkiye’de çoğu insan...

Murat Dalkılıç ile 3 yıl evli kalan ve evliliğin ardından bir türlü aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, takipçilerinden birinin sorduğu 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! Türkiye’de çoğu insan...

Sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlar yapan Merve Boluğur, son olarak takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğiyle gündeme geldi. Uzun yıllardır uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, 3.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bir takipçisinin sorduğu "Yalnızlığın sonu ne zaman gelecek? Evlilik, sevgili falan?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! Türkiye’de çoğu insan...

Ünlü isim, bu soruyu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşarak, "Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha... Evlilik ciddi sorumluluk bana göre.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! Türkiye’de çoğu insan...

Türkiye'de çoğu insan bilinçsizce yapıyor. Sevgi temelli olmalı, olgunluk gerekiyor" diye yazdı. Oyuncunun bu paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Dalkılıç'a gönderme olarak yorumlandı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! Türkiye’de çoğu insan...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Tulumuyla ayna karşısında tuhaf pozlar veren Boluğur, fermuarını açıp fotoğrafın altına "+18" notunu düştü.

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