Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! ‘Mezara tek başıma…’ Sosyal medya gündem oldu!

Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 11:02

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Merve Boluğur, bir hayranının sosyal medyada kendisine sorduğu soruya verdiği yanıtla yine şaşırttı. Merve Boluğur'un o sözleri gündeme damga vurdu…