Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:07

Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, L'Officiel dergisinin Fas baskısına kapak oldu. Verdiği iddialı pozlar ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA