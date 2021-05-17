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Haberler Galeri Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!
Giriş Tarihi: 16.05.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:26

Güzel oyuncu 'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!

, , dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu , yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı. İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı ...

Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!

, , dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu , yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!

adeta günden güne eriyor.

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Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!

Güzel oyuncu verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!

Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı.

Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti! Miray Daner günden güne eriyor!

Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı.

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