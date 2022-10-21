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Haberler Galeri Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 11:27

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13.6 milyon kişi takip ediyor. Eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında Özellikle Neslihan Atagül'ün Rus olan annesini görenler güzelliğinin genlerinden geldiğini anlıyor.. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül’ün güzelliği annesinden geliyormuş!

'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül’ün güzelliği annesinden geliyormuş!

Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu.

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Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül’ün güzelliği annesinden geliyormuş!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13.6 milyon kişi takip ediyor.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül’ün güzelliği annesinden geliyormuş!

Eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül’ün güzelliği annesinden geliyormuş!

Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında özellikle Neslihan Atagül'ün Rus olan annesini görenler güzelliğinin genlerinden geldiğini anlıyor...

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