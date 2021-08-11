Giriş Tarihi: 11.08.2021 14:01Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 14:04
Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu
Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulduktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak ekrana ara vermişti. Atagül'ün yer aldığı dizilerin özellikle Amerika'da yayınlanmaya başlamasının ardından şöhreti ülke sınırlarını aştı. Neslihan Atagül, rol aldığı dizilerdeki oyunculuğu sayesinde Latin hayranlarının radarına girdi. Gazeteler oyuncu hakkında "Türk dizilerinin kraliçesi" diye bahsetti.