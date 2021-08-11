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Haberler Galeri Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu
Giriş Tarihi: 11.08.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 14:04

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu

Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulduktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak ekrana ara vermişti. Atagül'ün yer aldığı dizilerin özellikle Amerika'da yayınlanmaya başlamasının ardından şöhreti ülke sınırlarını aştı. Neslihan Atagül, rol aldığı dizilerdeki oyunculuğu sayesinde Latin hayranlarının radarına girdi. Gazeteler oyuncu hakkında "Türk dizilerinin kraliçesi" diye bahsetti.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" ve "Sefirin Kızı", Amerika'da yayın yapan ve özellikle Latin izleyiciler tarafından en çok takip edilen Univision TV'nin gündüz kuşağı ile 'prime time'ında yer almaya başladı.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu

İki dizi de reytinglerde birinci oldu. Yapımlar, yayın günlerinde sosyal medyada "Neslihan Atagül efekti" etiketiyle TT (trend topic) listesine girdi ve en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

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Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu

Neslihan Atagül'den, Latin ülkelerindeki basın organları da "En ünlü Türk dizilerinin kraliçesi" başlığıyla bahsetmeye başladı.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu

Ünlü oyuncunun yer aldığı tüm dizilerin Latin Amerikalı izleyici tarafından reyting listelerinde birinci olması reklam verenlerin de dikkatini çekti.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün ünü sınırları aştı! Neslihan Atagül Latin Amerikalıların yeni gözdesi oldu

İlgiden bir hayli memnun olan Atagül, yakında Latin hayranları için özel proje ve sürprizlere imza atacak.

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