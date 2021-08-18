Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yine çok cesur! Nesrin Cavadzade’nin iddialı kumsal pozları sosyal medyayı çalkaladı!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık magazinde yer alıyor. Bir dönem birlikte rol aldığı Gökhan Alkan ile şimdilerde doludizgin aşk sürdüren Nesrin Cavadzde, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, son paylaşımlarıyla yine çok iddialıydı. İç çamaşırsız kumsal pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade, hayranlarından tam not aldı. Kısa sürede 200 bine yakın beğeni gelen kumsal pozlarına binlerce de yorum geldi. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyayı çalkalayan o paylaşımları...