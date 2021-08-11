Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 06:53

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Son olarak "Yasak Elma" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Şahinkaya, son olarak imaj değişikliğine gitti. Adeta bambaşka biri olan güzel oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. "Sizce bu saç nasıl?" diye soran Şahinkaya, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Son olarak "Yasak Elma" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Şahinkaya, son olarak imajında yeniliğe gitti.

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Ünlü oyuncu adeta bambaşka birisi oldu.

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şahinkaya, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA