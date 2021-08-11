Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın değişimi inanılır gibi değil! İmaj değiştiren Nilperi Şahinkaya bambaşka biri oldu...

Son olarak "Yasak Elma" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Şahinkaya, son olarak imaj değişikliğine gitti. Adeta bambaşka biri olan güzel oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. "Sizce bu saç nasıl?" diye soran Şahinkaya, hayranlarından büyük ilgi gördü.