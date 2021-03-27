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Haberler Galeri Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

Güzel oyuncu 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

Güzel oyuncu 45. yaşını kutluyor. Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. 'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay son olarak siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratmıştı. Doğum günü olan Nurgül Yeşilçay eğlenceli bir paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Oğlu Nejat Özer'in sürprizi ile çığlık çığlığa kalan Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:01
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

Güzel oyuncu 45. yaşını kutluyor. Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

'da 2.5 milyon takipçisi olan son olarak siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratmıştı.

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

Doğum günü olan eğlenceli bir paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

Oğlu Nejat Özer'in sürprizi ile çığlık çığlığa kalan 'ın paylaşımı ilgi odağı oldu...

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor... Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı!

Bugün 45 yaşına giren oğlu Osman Nejat'ın sürprizini "Bir çiçeğe sevinemeyeceksek neden doğduk?" mesajıyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat'tan doğum günü sürprizi | Video

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