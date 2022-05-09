Güzel oyuncu Pelin Karahan "anne Pelin'i" anlattı: "Senden çok fena bir kayınvalide olur" diyorlar...

Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Karahan ile Anneler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ünlü oyuncu çocukları için, "Onlarla hayat bambaşka. Çocuk evliliği, hayatı değiştiren bir şey. Aile olmanın da temeli bana göre çocuk" diye konuşuyor.

