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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:05

Güzel oyuncu 'dan karavan pozu geldi! 'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Oyuncu Pelin Karahan, bu kez setinden paylaşımda bulundu. Karavan pozları veren Pelin Karahan'ın güzelliğine övgüler yağdı. 36 yaşındaki Pelin Karahan stili ile de kendine hayran bıraktı. İşte ...

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...

dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu.

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...

Oyuncu , bu kez dizisi setinden paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti...

Karavan pozları veren 'ın güzelliğine övgüler yağdı.

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