Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, kısa bir süre önce Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin adından söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz son olarak Aşkın Kıyameti adlı filmde yer almış ve gönlünü rol arkadaşı Yiğit Kirazcı'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti ilk defa birlikte görüntülendi. Çift, "İkimiz de evcimeniz. Kalabalığı sevmiyoruz. Yakında yeni projelerimiz başlıyor" dedi.