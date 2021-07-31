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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:28

Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, kısa bir süre önce Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin adından söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz son olarak Aşkın Kıyameti adlı filmde yer almış ve gönlünü rol arkadaşı Yiğit Kirazcı'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti ilk defa birlikte görüntülendi. Çift, "İkimiz de evcimeniz. Kalabalığı sevmiyoruz. Yakında yeni projelerimiz başlıyor" dedi.

Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol aldıktan sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

Posta'nın haberine göre; Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aşkın Kıyameti' adlı filmin Antalya'da yapılan çekimlerinde aşk yaşamaya başlamıştı.

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Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

İki aydır birlikte olan sevgililer sonunda ortaya çıktı. Önceki gün Bebek'te ilk kez el ele görüntülendiler.

Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

Çift, "İkimiz de evcimeniz. Kalabalığı sevmiyoruz. Yakında yeni projelerimiz başlıyor" dedi.

Güzel oyuncu Pınar Deniz gönlünü Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı! Taze aşıklar böyle görüntülendi!

İşte Pınar Deniz ve yeni aşkı Yiğit Kirazcı...

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