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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 11:16

Güzel oyuncu yeni rolü için bambaşka biri oldu! 'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...

"" dizisiyle yıldızı parlayan, "" ve "" dizileriyle ekranlarda boy gösteren , son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada 1,4 milyon takipçiye sahip olan , paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor. Şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Aşkın Kıyameti'nin çekimleri için bir süredir Marmaris'te bulunan oyuncu Pınar Deniz, yeni rolüyle izleyicisini şaşırtacak. Deniz'in rolü için büründüğü imaj da ortaya çıktı. Görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı...

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...

"" dizisiyle yıldızı parlayan, "" ve "" dizileriyle ekranlarda boy gösteren , son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...

Sosyal medyada 1,4 milyon takipçiye sahip olan , paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

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Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...

Güzel oyuncu , Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Aşkın Kıyameti'nin çekimleri için bir süredir Marmaris'te bulunuyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...

, yeni rolüyle ise izleyicisini şaşırtacak.

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...

Rastalı Pınar olarak beyazperde de yer alacak Deniz, yaptığı paylaşımlarla da yeni filmi için yaşadığı heyecanını an be an takipçileriyle paylaşıyor.

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