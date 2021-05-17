HaberlerGaleriGüzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 11:11Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 11:16
Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için bambaşka biri oldu! Pınar Deniz'in yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi...
"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Aşk 101" ve "Kırmızı Oda" dizileriyle ekranlarda boy gösteren Pınar Deniz, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada 1,4 milyon takipçiye sahip olan Pınar Deniz, paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor. Şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Aşkın Kıyameti'nin çekimleri için bir süredir Marmaris'te bulunan oyuncu Pınar Deniz, yeni rolüyle izleyicisini şaşırtacak. Deniz'in rolü için büründüğü imaj da ortaya çıktı. Görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı...