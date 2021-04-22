Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, son olarak Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Doğal güzelliğiyle her zaman büyük bir beğeni alan oyuncu Pınar Deniz, verdiği röportajda son dönemde yaşadığı zor günleri anlattı. Pınar Deniz'in hayatıyla ilgili anlattığı bir birinden çarpıcı açıklamalar magazin gündemine damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in özel hayatıyla ilgili anlattığı çok konuşulacak açıklamaları …