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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”
Giriş Tarihi: 22.04.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 07:44

Güzel oyuncu ’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

'' dizisiyle adını duyuran , son olarak dizisindeki karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Doğal güzelliğiyle her zaman büyük bir beğeni alan oyuncu Pınar Deniz, verdiği röportajda son dönemde yaşadığı zor günleri anlattı. Pınar Deniz'in hayatıyla ilgili anlattığı bir birinden çarpıcı açıklamalar magazin gündemine damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in özel hayatıyla ilgili anlattığı çok konuşulacak açıklamaları …

Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

Oyuncu , Alem Dergisi'ne son dönemde yaşadığı zor günleri anlattı. Başarılı oyuncu Pınar Deniz, büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini şu sözleriyle açıkladı "Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum.

Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

Yargılamamaya çalışıyorum. Dedim ya insanları olduğu gibi kabul edince her ortamdan keyif alabiliyorum. Bir de hayat gerçekten çok anlık ne gerek var enerjini düşürmeye. Kendime bir ütopya yarattım içinde mutlu oluyorum."

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Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

"BİZİM EVDE YAŞADIĞIMIZ ÇARESİZLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM."

hayatındaki 3 dönüm noktasını anlattı. Deniz"Lise 3 yılı felsefeyle tanıştığım bir dönemdi; kafamın şekillenmesi ve hayata bakış açımın inanılmaz değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. ""de oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Duygularımla tanıştım resmen o projede.

Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

Her duyguyu hissettim diyebilirim oynarken ve beni büyütüp geliştirdi. Tüm ailemin COVID yüzünden hastanede yatması ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar andan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım" dedi.

Güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren olay… “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım”

"İÇİMDE HEP BİR GİTMEK DUYGUSU VAR."

Seyahat ettiğinde kendini müthiş hissettiğini ve havaalanında tek başına vakit geçirmeyi çok sevdiğini fark eden Deniz "Mesela kendime ben köksüzüm derim hep.

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