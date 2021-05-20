Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’
Giriş Tarihi: 20.05.2021 05:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 06:00

Güzel oyuncu taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Güzel oyuncu 'nın hesabından paylaştığı pozlarına ve yağdı. siyah taytıyla poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İş insanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. 'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini taytıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Telefonunu ayarlayarak pozlar veren Serenay Sarıkaya, "Kelebekler kadar özgürüm" notunu düştü.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Ünlü oyuncu , sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı, arkadaşları ve takipçileri tarafından yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Rol aldığı diziler kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan ünlü oyuncu 'nın son olarak iş insanı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’

MAVİ BARDAK DETAYINI YAKALADILAR

Oyuncunun hayranları, Sarıkaya'nın daha önce çektiği fotoğraftaki mavi bardak ile Demirhisar'ın evindeki bardağın aynı olması detayını yakalayarak, aşk iddialarına destek vermişti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Konuyla ilgili hiç konuşmayan , suskunluğu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bozdu. Sarıkaya hesabından dikkat çeken pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın paylaştığı iki fotoğraf, başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! ‘Kelebekler kadar özgürüm’

İşte Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı o pozlar:

SON DAKİKA