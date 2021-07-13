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Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...
Giriş Tarihi: 13.07.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 11:35

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde yeniden okullu olmaya hazırlanıyor. 2017'de dizi çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle üniversite giriş sınavını kaçıran Serenay Sarıkaya, 4 yıl sonra amacına ulaştı. 26-27 Haziran'da yapılan sınava bu kez girmeyi başardı. Sanat tarihi okumak isteyen oyuncu, "Türkiye'de de, yurtdışında da okuyabilirim" dedi. Sonuçlar ağustos ayında açıklanacak.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler isimlerinden biri.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde yeniden okullu olmaya hazırlanıyor.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

2017'de dizi çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle üniversite giriş sınavını kaçıran Serenay Sarıkaya, 4 yıl sonra amacına ulaştı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

Posta'nın haberine göre; oyuncu 26-27 Haziran'da yapılan sınava bu kez girmeyi başardı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

Sanat tarihi okumak isteyen oyuncu, "Türkiye'de de, yurtdışında da okuyabilirim" dedi.

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