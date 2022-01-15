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Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.01.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 15:56

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Sarıkaya'nın adı son olarak Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan iş insanı Umut Evirgen ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafından sonra ikiliden ilk kare geldi. Öte yandan, Serenay Sarıkaya'nın sağ ayak bileğinde taşıdığı kırmızı ipi neden bağladığını biliyor musunuz? İşte merak edenler için Serenay Sarıkaya'nın daha pek çok bilinmeyenleri…

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

Her yaptığı olay olan Serenay Sarıkaya'nın sağ ayak bileğine neden kırmızı ip bağladığını biliyor musunuz? İşte merak edenler için Serenay Sarıkaya'nın daha pek çok bilinmeyenleri…

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

· Serenay Sarıkaya, yolu podyumlardan geçen oyuncular arasında. 2010'da, henüz 19 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, Gizem Memiç'in ardından ikinci olmuş. Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazanan Sarıkaya, oyunculuk kariyerine devam etmek isteyince yarışmadan çekilmiş.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; · Sarıkaya, 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na da katılmış ve jüri özel ödülünün sahibi olmuş.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

· Çocukken modellik yapma hayalleri kuran Serenay Sarıkaya, daha sonra oyuncu olmaya karar vermiş. Bu kararını annesiyle paylaşan Sarıkaya, Antalya'dan İstanbul'a taşınma kararı almış.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

· Sarıkaya, fit ve estetik vücudunu küçük yaşlarda başladığı spora borçluymuş. Uzun süre voleybol oynayan Sarıkaya, bir dönem de basketbol ve tenisle ilgilenmiş.

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