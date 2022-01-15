Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Sarıkaya'nın adı son olarak Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan iş insanı Umut Evirgen ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafından sonra ikiliden ilk kare geldi. Öte yandan, Serenay Sarıkaya'nın sağ ayak bileğinde taşıdığı kırmızı ipi neden bağladığını biliyor musunuz? İşte merak edenler için Serenay Sarıkaya'nın daha pek çok bilinmeyenleri…