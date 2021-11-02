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Haberler Galeri Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:13

Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, katıldığı programda aşk hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tuvana Türkay'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Tuvana Türkay'ın o açıklamaları…

Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

Tuvana Türkay, 'Yasemin Şefik+1' podcast programına konuk oldu. Aşk hayatı hakkında konuşan oyuncu "Bir kaşar peynir, bir simitle yazılmadığım kaldı. Ben ilişkiler konusunda önce hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır" dedi.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

'ÇAĞIRSAM BİR TANESİ GELMEZ'

2.6 milyon takipçisi olan oyuncu "Çok takipçim var. Çağırsam bir tanesi gelmez.

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Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

Önemli olan rakamlar değil" dedi.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

DÜET TEKLİFİNDEN ÇOK DİYET TEKLİFİ GELİYOR'

Şarkıcılığa soyunan Tuvana Türkay "Düet teklifleri geliyor mu?" sorusuna verdiği "Düet teklifinden çok diyet teklifi geliyor" cevabıyla güldürdü.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı
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