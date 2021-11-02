Güzel oyuncu Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

Tuvana Türkay, 'Yasemin Şefik+1' podcast programına konuk oldu. Aşk hayatı hakkında konuşan oyuncu "Bir kaşar peynir, bir simitle yazılmadığım kaldı. Ben ilişkiler konusunda önce hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır" dedi.