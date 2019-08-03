Güzel oyuncu Yasemin Allen'den kas şov! Yasemin Allen paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı güzel oyuncu Yasemin Allen görüntüsüyle sosyal medyayı adeta salladı. Şu sıralar Malezya'da çekilen bir Amerikan dizisinde rol alan Yasemin Allen kendini spora verdi. Güzelliği dillere destan olan Yasemin Allen başarılı oyunculuğu ile de dikkat çekiyor. Birçok dizi ve sinema filminden tanıdığımız oyuncu Yasemin Allen düzgün fiziğini de spora borçlu. Yasemin Allen, sıkı egzersiz programı ve ağırlık çalışmasının meyvesini aldı. Aktik bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Allen sık sık paylaşım yapıyor. Oldukça fazla hayranı olan Yasemin Allen'in son yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. 30 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Allen, kol kaslarını sergilediği fotoğrafıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Yasemin Allen'in kas şovu yaptığı fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin spor fotoğrafları...