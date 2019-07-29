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  • Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

Güzel oyuncu 'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

olarak tanıdığımız güzel oyuncu 2011'de 'la evlenmesiyle adını kullanmaya başlamıştır. iki çocuk annesi Yasemin Özilhan düzgün fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemin stil ikonu ünlülerinden olan Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadada takipçileri oldukça fazla. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile sevilen oyuncu evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verdi. Yıllar içinde her giydiği olay olan sosyete dünyasının gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan şu sıralar eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla açıklarındaki teknelerinde tatilde. Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Yasemin Özilhan güzelliği ve fit vücudu ile göz kamaştırıyor. Peki Yasemin Özilhan'ın güzelliğinin sırrı ne? Yasemin Özilhan fit vücudunu neye borçlu dersiniz... İşte 34 yaşındaki ...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:58
Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

olarak tanıdığımız güzel oyuncu 2011'de 'la evlenmesiyle adını kullanmaya başlamıştır. iki çocuk annesi Yasemin Özilhan düzgün fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemin stil ikonu ünlülerinden olan Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadada takipçileri oldukça fazla. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile sevilen oyuncu evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verdi. Yıllar içinde her giydiği olay olan sosyete dünyasının gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan şu sıralar eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla açıklarındaki teknelerinde tatilde. Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Yasemin Özilhan güzelliği ve fit vücudu ile göz kamaştırıyor. Peki Yasemin Özilhan'ın güzelliğinin sırrı ne? Yasemin Özilhan fit vücudunu neye borçlu dersiniz... İşte 34 yaşındaki ...

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

eşi ve 2 kızıyla açıklarındaki teknelerinde tatilde. Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. İşte Yasemin Özilhan'ın beslenme sırları:

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Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

-Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

-Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

-Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

-Günde 2 litre su tüketiyor.

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

-Ödem atmak için kiraz sapı, mısır püskülü, maydonoz ve karanfili kaynatıp içiyor.

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