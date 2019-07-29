Güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın sırrı ortaya çıktı! Yasemin Özilhan'ın görüntüsünün arkasındaki sır...

Yasemin Ergene olarak tanıdığımız güzel oyuncu 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmesiyle Yasemin Özilhan adını kullanmaya başlamıştır. iki çocuk annesi Yasemin Özilhan düzgün fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemin stil ikonu ünlülerinden olan Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadada takipçileri oldukça fazla. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile sevilen oyuncu evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verdi. Yıllar içinde her giydiği olay olan sosyete dünyasının gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan şu sıralar eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatilde. Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Yasemin Özilhan güzelliği ve fit vücudu ile göz kamaştırıyor. Peki Yasemin Özilhan'ın güzelliğinin sırrı ne? Yasemin Özilhan fit vücudunu neye borçlu dersiniz... İşte 34 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın güzellik sırrı...