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Haberler Galeri Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 14:27

Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy'dan yeni pozlar geldi. Esmersoy, Instagram'dan paylaştığı derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla olay yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan güzel sunucu, güzelliğiyle de büyüledi. İşte Burcu Esmersoy'un dikkat çeken o pozları...

Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...

Sosyal medyada oldukça aktif olan Burcu Esmersoy, siyah elbisesiyle çekindiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...

Güzel sunucu paylaşımına, "Öyleli" yazıp, kalp emojisi koydu.

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Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...

FİT FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Burcu Esmersoy'un dikkat çeken pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...

Esmersoy'a takipçileri kalp ve ateş emojileri yağdırırken sunucunun, fit fiziği ve güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...

İşte Esmersoy'un dikkat çeken diğer pozları...

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