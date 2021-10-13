Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:11Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 14:27
Güzel sunucu Burcu Esmersoy derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle mest etti...
Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy'dan yeni pozlar geldi. Esmersoy, Instagram'dan paylaştığı derin yırtmaçlı siyah elbiseli pozlarıyla olay yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan güzel sunucu, güzelliğiyle de büyüledi. İşte Burcu Esmersoy'un dikkat çeken o pozları...