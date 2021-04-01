Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

Fenerbahçe Kulübü, çift için 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."