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Haberler Galeri Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:29

Güzel yenge ! 'nin yıldız oyuncusu 'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

'ın ve 'nin yıldız oyuncusu uzun süredir birliktelik yaşadığı ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Fenerbahçe Başkanı ile Rojin Haspolat'ı ailesinden isteyen ve nişanlanan Ozan Tufan, nikah masasına oturdu. 'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Sorumlu yaptı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Ozan tufan ve Rojin Haspolat çiftinin evlilik haberleri sonrası Rojin Haspolat en çok merak edilen isimlerden oldu. "En güzel yenge" yorumları yapılan Rojin Haspolat'ın Instagram paylaşımları beğeni yağmurlarına tutuldu. İşte Rojin Haspolat ile ...

Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

'ın ve 'nin yıldız oyuncusu uzun süredir birliktelik yaşadığı ile dünyaevine girdi.

Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Başkanı ile 'ı ailesinden isteyen ve nişanlanan , nikah masasına oturdu.

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Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Başkanı ve Teknik Sorumlu yaptı.

Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

Kulübü, çift için 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: " ve sevgili eşi , hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

Çifte alyanslarını verdi.

Tufan yaptığı paylaşımda, "19.07 ayar logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler" dedi.

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