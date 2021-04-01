Güzel yenge Rojin Haspolat! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu!

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan uzun süredir birliktelik yaşadığı Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rojin Haspolat'ı ailesinden isteyen ve nişanlanan Ozan Tufan, nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Ozan tufan ve Rojin Haspolat çiftinin evlilik haberleri sonrası Rojin Haspolat en çok merak edilen isimlerden oldu. "En güzel yenge" yorumları yapılan Rojin Haspolat'ın Instagram paylaşımları beğeni yağmurlarına tutuldu. İşte Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ile aşk pozları...