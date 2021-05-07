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Giriş Tarihi: 07.05.2021 06:12 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:30

Güzeller güzeli tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına yanıt vermişti. Erçel, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" diyerek, birlikteliklerini ilk kez doğrulamıştı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu kez de tulumuyla adeta sosyal medyada şov yaptı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Hande Erçel'e övgüler yağdı …

Güzeller güzeli Hande Erçel açık pembe tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan , önceki gün set çıkışı görüntülenmişti. Bir markanın çekimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden 27 yaşındaki Erçel, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Güzeller güzeli Hande Erçel açık pembe tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

İLK KEZ DOĞRULADI

, Bürsin ile çıktığı tatilinin çok güzel geçtiğini söylemişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" cevabını vererek, ilişkilerini ilk kez doğrulamıştı.

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Güzeller güzeli Hande Erçel açık pembe tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

AŞIKLARIN MALDIVLER TATİLİ

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan ve , rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından 'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Güzeller güzeli Hande Erçel açık pembe tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

Erçel ve Bürsin, havalimanında yine hayranları tarafından bu kez el ele yakalanmıştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Güzeller güzeli Hande Erçel açık pembe tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

"OKYANUSUN ORTASINDA İKİMİZ"

Bürsin, aşklarının belgelenmesinin ardından, Erçel ile 'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. paylaşımına, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz... Muhteşem" notunu düşmüştü. Fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve 2,7 milyon beğeni, 100 binden fazla ise yorum almıştı.

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