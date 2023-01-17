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Haberler Galeri Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:02

Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal son halini paylaşmıştı. Uğur Yücel'i izlemeye giden Sinem Kobal'ın incecik olduğu görülmüştü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'a beğeni yağmıştı. Doğum sonrası incecik haline geri dönen Sinem Kobal'ın sırrı belli oldu. İşte tüm detaylar...

Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl ilk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını vermişti.

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Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

İkinci çocukları Leyla ile bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Güzeller güzeli iki çocuk annesi Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Güzel oyuncudan yeni pozlar geldi. Transparan bluzu ile dikkat çeken Sinem Kobal sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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